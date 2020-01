Sondaggi elezioni in Emilia Romagna: il risultato influenzerà il Governo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Manca solo una settimana al voto regionale in Emilia Romagna che sarà cruciale non solo per decidere il Governatore della regione, ma anche per capire le sorti del Governo. Gli ultimi Sondaggi politici continuano a dare in calo i partiti che appoggiano l’attuale Governo Conte. Vediamo gli ultimi dati rilevati da Ipsos in un Sondaggio in cui si chiede se le elezioni in Emilia Romagna saranno decisive per il destino politico del Governo. Sondaggi elezioni in Emilia Romagna: Salvini rischia? Nando Pagnoncelli ha illustrato i risultati di una serie di Sondaggi che riguardano le prossime elezioni in Emilia-Romagna e sull’influenza che avrà la partita tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni sul Governo. Per legge non si possono pubblicare Sondaggi sull’esito della battaglia Emiliana, che si combatterà punto a punto, ma si può provare a capire cosa succederà ... pensionipertutti

Sondaggi politici - come sono cambiati i consensi ai partiti dalle ultime elezioni ad oggi : Gli ultimi Sondaggi di Index Research mostrano un quadro dell'andamento dei consensi verso i partiti dalle elezioni politiche ad oggi , passando per il voto europeo e le ultime rilevazioni della scorsa settimana. Ma non solo: l'indagine prende anche in considerazione l'equilibrio di forze nell'attuale esecutivo, chiedendo agli italiani chi abbia più peso oggi all'interno del governo giallorosso.Continua a leggere

Sondaggi POLITICI - LEGA SOPRA 30%/ Pd-M5s insieme alle Elezioni? 43% boccia Governo : SONDAGGI POLITICI elettorali, Governo Pd-M5s in crisi: per il 43% un altro Governo insieme è da boccia re. 50% dei grillini non vuole accordo con Zingaretti

Elezioni in Emilia Romagna - il Sondaggi o social di Borgonzoni è un boomerang : Bonaccini stravince : «Basta Pd! In Emilia - Romagna il 26 gennaio chi scegli?». A lanciare il sondaggio social è la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Lucia Borgonzoni , che ha invitato il pubblico di Facebook a scegliere tra due coppie: quella del «passato» – formata dal governatore uscente Stefano Bonaccini insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti – e quella del «futuro» – formata da Borgonzoni al fianco del leader della ...

Elezioni Emilia Romagna : data - candidati e Sondaggi . La guida al voto : Le urne per le Elezioni regionali in Emilia Romagna si apriranno il 26 gennaio 2020 e in ballo non c'è solo il nome del...

Elezioni Calabria : data - candidati e Sondaggi . La guida al voto : I calabresi sono chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il nuovo presidente della Regione...

Sondaggi - chi vincerebbe le elezioni se si votasse ora con la nuova legge elettorale : Negli scorsi giorni è stato depositato il testo del Brescellum (o Germanicum), la nuova legge elettorale con un impianto proporzionale e una soglia di sbarramento al 5%. Ma cosa accadrebbe, stando ai Sondaggi , se si votasse oggi con questo sistema? Andiamo a vedere se alla Camera e al Senato qualcuno riuscirebbe a ottenere la maggioranza.Continua a legge re

Pd - qualcuno pensa già alle elezioni : il piano dem con Sondaggi grillini alla mano : Per una volta maggioranza e opposizione concordano: è più facile che Meghan mandi in crisi la monarchia britannica piuttosto che i grillini mettano in crisi il governo italiano. Perciò le difficoltà del Movimento appaiono ad alle ati e avversari per quel che sono: una crisi politica sfociata in un re

Il Sondaggi o del Quotidiano del Sud sulle elezioni in Calabria : Un sondaggio commissionato dal Quotidiano del Sud sulle elezioni in Calabria dà Jole Santelli in vantaggio di due punti su Pippo Callipo, mentre il civico Carlo Tansi è accreditato del 15-19% e Francesco Aiello del M5S chiude con una forchetta tra l’8% e il 12%. Il sondaggio del Quotidiano del Sud sulle elezioni in Calabria Jole Santelli è tra il 35 e il 39%, Pippo Callipo tra il 33 e il 37%. Va detto che tutti gli altri sondaggi ...

Sardine - se si presentassero alle elezioni prenderebbero l’11 - 4% - sgonfiando Pd e M5s – Il Sondaggi o Tecnè-Dire : E se le Sardine si presentassero alle elezioni ? Più volte hanno ribadito, per bocca dei loro portavoce, che non intendono fondare un partito. Ma se il movimento nato a Bologna per contrastare modi e contenuti della politica leghista si presentasse alle elezioni porterebbe a casa oltre l’11% di consensi in tutta Italia, rosicchiando di fatto una grossa fetta al Pd e un’altra altrettanto considerevole al M5s. Per la precisione, a ...

Elezioni regionali Calabria 2020 : gli ultimi Sondaggi : Stando ai sondaggi realizzati da Antonio Noto per “Noto sondaggi ” andati in onda a Porta a Porta, le Elezioni regionali in Calabria 2020 dovrebbero concludersi con la vittoria della candidata del centrodestra, che potrebbe ottenere una percentuale di voti superiore al 50%. Elezioni regionali Calabria 2020 : i sondaggi Tenendo conto della rilevazione, Pippo Callipo sostenuto dal centrosinistra si attesterebbe tra il 32% e il 36%, dato ...

Sondaggi o Tecnè-Dire - se le Sardine si presentassero alle elezioni prenderebbero l’11 - 4% : toglierebbero consenso a Pd e M5s : Se il movimento delle Sardine si presentasse alle elezioni potrebbe diventare il quarto partito, con oltre l’11% dei voti. Almeno questo è quello che stima un Sondaggio di Monitor Italia, realizzato in collaborazione fra Agenzia Dire e Istituto Tecnè. Le Sardine sottrarrebbero voti soprattutto al Partito democratico (che perderebbe il 4,4%, passando dall’attuale 19,3% al 14,9%) e al Movimento Cinque Stelle (che scenderebbe del 3,4%, ...

Elezioni regionali in Emilia Romagna : gli ultimi Sondaggi sui principali candidati : Cosa dicono gli ultimi sondaggi relativi alle future Elezioni regionali in Emilia Romagna . I due candidati principali , Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, vengono dati testa a testa in numerosi rilevazioni. L'appuntamento elettorale è molto atteso perché con tutta probabilità non avrà solo una valenza locale, bensì nazionale. Nell'ultimo sondaggi o del 9 gennaio, realizzato da Demopolis per Otto e mezzo, Bonaccini in legero vantaggio su ...

ELEZIONI EMILIA-ROMAGNA/ Dietro i Sondaggi la partita di Bonaccini contro Zingaretti : ELEZIONI Emilia Romagna, i sondaggi non sono attendibili. si stanno giocando due partite: una, contro la Lega e una interna.

Elezioni in Emilia Romagna - Bonaccini avanti di due punti su Borgonzoni – Il Sondaggi o Swg : Quando mancano 16 giorni al voto, l’ Emilia Romagna risulta così spaccata tra i due principali candidati di centrosinistra e centrodestra: Stefano Bonaccini , già governatore della Regione, è avanti di due punti con una forbice di consensi tra il 45 e il 49% su Lucia Borgonzoni , la candidata espressa dalla Lega di Matteo Salvini, che negli ultimi orientamenti di voto Swg porta a casa consensi tra il 43 e il 47%. Lanciando uno sguardo agli ...

Regionali in Campania : per Francesco Forte - ideatore dell’app iElezioni - nei Sondaggi Caldoro avanti di 10 punti : “I sondaggi di queste settimane ci dicono che il centrodestra, vincente con Caldoro, potrà contare su 30 consiglieri Regionali più il presidente, il centrosinistra con De Luca su 12 o 13, ed il Cinque Stelle su 7 o 8”. È la sintesi di Francesco Forte, ideatore dell’App iElezioni, che ha lavorato sui dati pubblicati da siti e giornali in attesa della ufficializzazione. Berlusconi ha indicato il nome ma si attende il via libera ...

