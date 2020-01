Sondaggi elettorali, continua il calo della Lega: perde l’1,4%, crescono Fdi e Fi (Di lunedì 20 gennaio 2020) L'ultimo Sondaggio realizzato da BiDiMedia evidenzia un trend negativo per la Lega, in calo dell'1,4% rispetto al mese di dicembre. Al crollo della Lega fa da contraltare la crescita di Forza Italia e Fratelli d'Italia, che guadagnano circa mezzo punto percentuale a testa. In crescita anche il Pd, mentre perde consensi il Movimento 5 Stelle.continua a leggere fanpage

