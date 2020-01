Social e Playstation fanno male ai calciatori: chi li usa prima della partita poi gioca peggio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Troppi Social media fanno male ai calciatori. E non è un assunto anti-tech frutto di una visione antica dello sport, è il risultato di una ricerca scientifica brasiliana pubblicata sul prestigioso Journal of Sports Sciences, e riportata dal Guardian. In sostanza la ricerca ha dimostrato che i giocatori che prima di un match passano più di 20 minuti su internet o giocando a Fifa in campo rendono meno: fanno scelte di gioco meno brillanti dei compagni più “riposati”. Non è una boutande, e questo è solo l’ultimo studio su un fenomeno che pare supportato delle evidenze empiriche, tanto che il Manchester United sta consultando degli esperti per cercare di capire come aiutare i suoi campioni a gestire gli effetti mentali negativi dell’abuso di presenza online e sui Social, in un periodo storico in cui i calciatori sono dei veri e propri brand. Lo studio in particolare ... ilnapolista

