Snowboardcross: l’elvetico Jud e l’australiana Baff si impongono alle Olimpiadi invernali giovanili 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Giornata dedicata allo Snowboardcross quella odierna per le Olimpiadi invernali giovanili 2020 di Losanna. Si sono assegnate le medaglie sia per quanto riguarda il maschile che per il femminile. Tra gli uomini trionfa il padrone di casa Valerio Jud che precede il teutonico Niels Conratd e lo spagnolo Alvaro Romero. Presenti anche due italiani: decimo Niccolò Colturi, 14mo Luca Abbati. Tra le donne l’australiana Josie Baff batte la francese Margaux Herpin e l’elvetica Anouk Doreig. Tredicesima Marika Savoldelli, diciottesima Federica Fantoni. Snowboardcross maschile Olimpiadi invernali giovanili 2020 Rank Bib Name NOC 1 JUD Valerio SUI 2 CONRADT Niels GER 3 ROMERO Alvaro ESP 4 SODOGAS Quentin FRA 5 ABEGGLEN Thomas SUI 6 SMERAK Matous CZE 7 SADLER Finn AUS 8 MCLEMORE Theodore USA 9 SCHLEGEL Connor USA 10 COLTURI ... oasport

Snowboardcross l’elvetico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Snowboardcross l’elvetico