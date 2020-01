Snowboard, Coppa del Mondo Piancavallo 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un nuovo appuntamento per scrivere ancor di più la storia. Prosegue la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, che torna nuovamente in Italia: nel week-end tappa a Piancavallo dove andrà in scena un PSL seguito dalla prova a squadre. Scenario ideale per Roland Fischnaller: il veterano davanti al pubblico di casa può andare a caccia dell’ennesimo podio e, soprattutto, di chiudere il conflitto in chiave sfera di cristallo. Andiamo a scoprire il programma delle gare. Coppa del Mondo Snowboard Piancavallo 2020 Sabato 25 gennaio Ore 10 Qualificazioni Ore 14 finali Domenica 26 gennaio Ore 13 preliminari Ore 14 finali Diretta TV su Eurosport, diretta streaming su Sky Go ed Eurosport player gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ... oasport

