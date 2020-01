Smog Torino: migliora la qualità dell’aria, stop alle misure d’emergenza (Di lunedì 20 gennaio 2020) migliora la qualità dell’aria a Torino, grazie anche a pioggia e vento: la presenza di polveri sottili nell’aria è tornata sotto i livelli di attenzione. Da domani euro4 ed euro5 diesel e euro1 a benzina potranno tornare a circolare in città e negli undici comuni della cintura. Si applicheranno soltanto le misure permanenti: tutte le automobili, i veicoli per il trasporto merci e i ciclomotori euro0 non possono circolare nelle 24 ore 7 giorni su 7 (per i motori diesel fino a euro1 compreso) mentre le auto e i veicoli per il trasporto merci diesel euro2 ed euro3 non possono circolare dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 19.L'articolo Smog Torino: migliora la qualità dell’aria, stop alle misure d’emergenza Meteo Web. meteoweb.eu

