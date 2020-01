Smog, migliora la qualità dell’aria: divieti revocati a Milano, Cremona, Pavia, Lodi e Mantova (Di lunedì 20 gennaio 2020) La qualità dell'aria in Lombardia migliora, con i livelli di Pm10 sotto la soglia di guardia per due giorni. Per questo da domani, martedì 21 gennaio, sono revocate le misure antiSmog di primo e di secondo livello nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nella province di Milano, Cremona, Pavia, Lodi e Mantova. Le misure restano attive in provincia di Monza e Brianza. fanpage

