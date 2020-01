Slittino, Coppa del Mondo Sigulda 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Siamo giunti alla sesta tappa della Coppa del Mondo di Slittino 2019-2020. L’appuntamento sul budello lettone di Sigulda, tuttavia, non avrà valenza solamente a livello di Sfera di Cristallo, dato che coinciderà anche con il Campionato Europeo 2020, a tre settimane esatte dai Mondiali di Sochi. Ci attendono due giorni di grande spettacolo a Sigulda, in una stagione che si sta confermando volta dopo volta, quanto mai avvincente e imprevedibile. La battaglia è serata in ogni categoria, con i soli Eggert/Benecken nel doppio ad avere già un margine di tutto rispetto e, per nostra fortuna, con gli italiani sempre più protagonisti. Dominik Fischnaller continua ad inanellare ottimi risultati nel singolo maschile, mentre anche Andrea Voetter sta iniziando a fare vedere tutto il suo valore nel singolo femminile. Saranno in grado di brillare anche quando ci saranno in palio le medaglie a ... oasport

Coninews : CHE FORZAAAAAAAA! ?????? A Lillehammer, nella tappa di Coppa del Mondo che vale anche per il campionato europeo, l'It… - ItaliaTeam_it : Ancora due podi #ItaliaTeam nello slittino! ?? Nella tappa di Coppa del Mondo di Altenberg Italia terza con Andrea… - franconemarisa : RT @Coninews: CHE FORZAAAAAAAA! ?????? A Lillehammer, nella tappa di Coppa del Mondo che vale anche per il campionato europeo, l'Italia ???? de… -