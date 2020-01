Si dà fuoco davanti al Tribunale dei Minori. Donna ricoverata in gravi condizioni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco davanti alla sede del Tribunale dei Minori di Mestre (Venezia). Una Donna è ricoverata in gravi condizioni dopo aver compiuto questo gesto stamattina dinanzi al Tribunale. Stando a quanto riportato dal quotidiano “La Repubblica”, la Donna aveva con sè un cartello recante una scritta … L'articolo Si dà fuoco davanti al Tribunale dei Minori. Donna ricoverata in gravi condizioni NewNotizie.it. newnotizie

MediasetTgcom24 : Mestre, donna si da' fuoco davanti al Tribunale dei minori - Agenzia_Ansa : Una donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori di Mestre. Ricoverata in ospedale in gravi condizioni. #ANSA… - HuffPostItalia : Donna si dà fuoco davanti al tribunale dei minori di Mestre. Aveva un cartello sull'affidamento della figlia -