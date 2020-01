Sgarbi contro Conte: ”Sono solo tanti ‘Giggino’ miracolati” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Vittorio Sgarbi si scaglia con il premier Giuseppe Conte, autore di una presunta gaffe alla Conferenza di Berlino. Il presidente del Consiglio avrebbe cercato un posto a sedere in prima fila, per poi capire che non c’era. L’attacco di Vittorio Sgarbi Il famoso critico d’arte e capolista del partito Forza Italia critica l’attuale governo, ritenendolo unicamente “Ostaggio degli eventi e delle circostanze. Un paese di tanti ‘Giggino’ miracolati dal voto folle di elettori disorientati ma colpevoli“. Vittorio Sgarbi commenta così la sventura di Conte alla conferenza: “‘Giuseppi’ Conte che alla conferenza di Berlino avanza, a tentoni, in cerca di un posto in prima fila e poi scopre che lo hanno scaricato in seconda (ma solo perché non c’era la terza) è l’icastica immagine di un Paese retrocesso, in ogni direzione. ... notizie

ThedyStefano : RT @Caramella1073: Per le sardine servirebbero più Sgarbi ...si calmerebbero subito ?????? - Federicobarald3 : RT @Caramella1073: Per le sardine servirebbero più Sgarbi ...si calmerebbero subito ?????? -