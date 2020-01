Sgarbi chiede di votare ‘la cultura’, ma in Emilia-Romagna sostiene Borgonzoni (che ha detto di non leggere libri da anni) | VIDEO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Leggere un libro è la massima espressione di cultura personale. Si tratta di una libertà concessa a tutti per arricchirsi intellettualmente e aprire i propri orizzonti in qualsiasi direzione. Perché la cultura è importante, soprattutto per chi vuole essere un rappresentante istituzionale e farsi carico delle decisioni che insistono sui cittadini. E così succede che, legittimamente, Vittorio Sgarbi nel proprio manifesto elettorale per l’Emilia-Romagna chieda ai cittadini di scegliere la cultura. Un paradosso, ricordando che la candidata che sostiene Forza Italia è la leghista Lucia Borgonzoni che disse, in diretta radiofonica, di non leggere libri «da tre anni». LEGGI ANCHE > Salvini si dice pronto ad andare in galera: «A testa alta» Era il luglio del 2018 e, intervistata da Un Giorno da Pecora (in onda su Rai Radio 1), la futura candidata del centrodestra in Emilia-Romagna ... giornalettismo

