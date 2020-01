Serie tv, Netflix: Tutte le novità di Gennaio 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Serie tv, Netflix: A breve la terza stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina, in uscita il 24 Gennaio. Vediamo Tutte le prossime novità. di Federica Migliaccio – Tra le Serie tv più attese c’è, sicuramente, la terza stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina, in uscita il 24 Gennaio, annunciata da un trailer che vede la protagonista, Sabrina, interpretata da Kiernan Shipka, dare ai propri fan il “benvenuto” negli inferi. Mesi fa si vociferava che, in questa stagione, potremmo assistere a un crossover con Riverdale, altra Serie disponibile su Netflix e ambientata nello stesso mondo della streghetta. Serie tv già presente nel catalogo Netflix, uscita lo scorso 4 Gennaio è Dracula. Firmata da Steven Moffat e Mark Gatiss, conosciuti già per il grande successo di Sherlock, la miniSerie, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Bram Stoker, sembra interessante ... 2anews

