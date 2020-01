Serie B, il Pisa rallenta il Benevento. Il Crotone vince il derby (Di martedì 21 gennaio 2020) Serie B, i risultati della ventesima giornata. Il Benevento riparte con un pari contro il Pisa. derby di Calabria al Crotone. ROMA – Serie B, i risultati della ventesima giornata. Prima frenata dopo diverse giornate del Benevento. I sanniti vengono fermati dal Pisa (come successo all’andata), interrompendo una striscia di vittorie che durava da novembre. Non ne approfitta il Pordenone (2-2 a Frosinone) che vede avvicinarsi il Crotone. I calabresi vincono il derby a Cosenza e si portano ad un solo punto al secondo. Frenata collettiva alle spalle dei calabresi con Chievo Verona e Salernitana che riescono a risalire la classifica e posizionarsi in zona play-off. Sogna la Juve Stabia alla quarta vittoria in cinque giornate. Perdono Empoli e Pescara con Muzzi a rischio esonero sulla panchina dei toscani. Gli abruzzesi hanno sollevato dall’incarico Zauri. Da segnalare ... newsmondo

infoitsport : Serie B: Al Vigorito i sanniti non riescono a battere il Pisa - infoitsport : Serie B, Benevento - Pisa 1-1: il tabellino - infoitsport : Serie B, Benevento-Pisa 1-1: tabellino e pagelle -