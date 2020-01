Serie B, altro cambio in panchina: a Pescara si dimette Zauri (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa sconfitta interna contro la Salernitana ha spinto Luciano Zauri a rassegnare le dimissioni da allenatore del Pescara. Il tecnico di Pescina ha lasciato tutti con un messaggio: “L’amarezza nel rinunciare al mio ruolo di allenatore non è negoziabile rispetto alla difesa di valori che ritengo fondamentali, uno dei quali è il rispetto della maglia biancazzurra. Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha concesso e tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni, atleti e membri dello staff, perché tutti mi hanno lasciato delle cose importanti”. Si tratta della sesta società del campionato di B a cambiare allenatore. Da inizio anno, infatti, si sono registrati avvicendamenti nelle fila di Cremonese (due volte), Empoli, Livorno, Perugia e Trapani. Nelle prossime ore il presidente Sebastiani farà le sue scelte in merito al ... anteprima24

