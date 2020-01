Serie A, non basta Ilicic all’Atalanta. La SPAL vince 2-1 (Di martedì 21 gennaio 2020) Serie A, i risultati di lunedì 20 gennaio 2020. La SPAL espugna il campo dell’Atalanta in rimonta. Petagna e Valoti ribaltano Ilicic. BERGAMO – Serie A, i risultati di lunedì 20 gennaio 2020. Monday Night al Gewiss Stadium tra Atalanta e SPAL. Alla Dea non basta la rete di Ilicic. Petagna e Valoti in soli sette minuti ribaltano il risultato. Serie A, Atalanta-SPAL 1-2: colpo esterno della squadra estense Atalanta-SPAL 1-2 Marcatori: 16′ Ilicic (A), 53′ Petagna (S), 60′ Valoti (S) Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara (66′ Muriel), Palomino; Freuler (46′ Djimsiti), Pasalic, de Roon, Gosens; Gomez A. (59′ Malinovskyi); Ilicic, Zapata D. All. Gasperini SPAL (3-5-2): Berisha E.; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti (77′ Valdifiori), Missiroli, Dabo, Reca (84′ Tomovic); Di Francesco F. (72′ ... newsmondo

chetempochefa : 'Bisogna mettersi in gioco, non avere vergogna, capire che siamo noi prima di tutti protagonisti della vita politic… - officialmaz : Un tifoso investito (e morto). Un altro grave. Travolti da un’auto guidata da tifosi rivali. È successo oggi, in It… - Gazzetta_it : #Inter, è LuLa-dipendenza: senza i gol di #Lukaku e #Lautaro non si vince -