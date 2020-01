Serie A, Claudio Gentile alza la voce: “episodio veramente vergognoso” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Sono molto arrabbiato. E’ una cosa veramente vergognosa”, che non sia stato programmato un minuto di silenzio per la morte di Pietro Anastasi. Sono le dichiarazioni di Claudio Gentile, prima dei funerali dell’attaccante siciliano morto venerdì scorso. “Però in Italia -conclude, ai microfoni di Sky Sport- non si rispettano anche persone che fanno cose importanti”. Il minuto di silenzio è andato in scena in occasione della partita Juventus-Parma e non per tutti gli altri match del massimo campionato italiano, scelta che ha portato più di qualche discussione. LEGGI ANCHE –> Juventus-Parma, enormi vuoti allo Stadium: la gente non può più andare a vedere una partita di calcio LEGGI ANCHE –> Dybala esce sempre, Cristiano Ronaldo mai: ma non era ‘uno dei tanti’? L’argentino può fare strani pensieri…L'articolo Serie A, Claudio Gentile ... calcioweb.eu

