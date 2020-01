Sergio Romero, gravissimo incidente stradale: le condizioni – FOTO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sergio Romero, incidente choc a Manchester per l’ex portiere della Sampdoria. L’atleta argentino ha completamente distrutto la sua Lamborghini. Immagini da brividi. Spavento enorme quest’oggi per Sergio Romero, ex portiere della Sampdoria e attualmente in forza al Manchester United. L’argentino, come dimostrano anche le FOTO, è stato infatti protagonista di un incidente terribile nella città … L'articolo Sergio Romero, gravissimo incidente stradale: le condizioni – FOTO proviene da www.inews24.it. inews24

