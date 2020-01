Senato: la giunta propone il sì al processo a Salvini, come da lui chiesto. Ora deciderà il voto dell’aula (Di lunedì 20 gennaio 2020) Via libera della giunta delle immunità del Senato al processo a Matteo Salvini sull’ipotesi di accusa di sequestro di persona per il caso Gregoretti. La giunta ha respinto la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. Contro la proposta hanno votato i 5 Senatori della Lega, a favore i 4 di FI e Alberto Balboni di FdI. In caso di pareggio, il regolamento del Senato fa prevalere i “no”. «Tutto si è svolto ai sensi delle decisioni della giunta per il regolamento – ha spiegato Gasparri al termine della seduta – La Lega, per valutazioni politiche, pur apprezzando il mio lavoro, ha votato contro la relazione. Io ribadisco che il comportamento di Salvini a mio avviso è stato in perfetta linea con le leggi dello Stato e dico a Marcucci che ha detto cose non vere, ... open.online

