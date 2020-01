Semplici: «Quale squadra temo per la salvezza? La mia Spal» – VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) Il tecnico della Spal Semplici ha analizzato in zona mista la vittoria ottenuta contro l’Atalanta – VIDEO (Dal nostro inviato a Bergamo, Patrick Iannarelli) – La Spal torna dal Gewiss Stadium di Bergamo con tre punti importanti in saccoccia per la corsa alla salvezza. La squadra di Leonardo Semplici ha saputo rimontare l’iniziale vantaggio dell’Atalanta grazie alle reti di Andrea Petagna e Mattia Valoti. «Quale squadra temo per la salvezza? La mia Spal», ha dichiarato il tecnico della squadra ferrarese in zona mista, al termine della partita. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

