“Sei molto sexy”, Atp caccia giudice italiano (Di martedì 21 gennaio 2020) Negli Stati Uniti sono bollate come 'harassments', molestie, e tanto e' bastato all'Atp perche' il giudice di sedia Gianluca Moscarella non arbitri piu' nei suoi tornei. L'arbitro italiano e' stato infatti definitivamente allontanato dall'Associazione tennistica professionistica a causa dei suoi comportamenti tenuti lo scorso settembre al Challenger di Firenze. E' l'ultima tappa della vicenda iniziata lo scorso settembre in un torneo del circuito Atp nel capoluogo toscano e che ha visto l'arbitro internazionale accusato prima di avances a una raccattapalle 17enne e poi di commenti inopportuni nei confronti di due giocatori durante il match.Il 46enne Moscarella, le cui parole erano state rilanciate da un utente Youtuber, si sarebbe rivolto alla giovanissima raccattapalle definendole "fantastica" e "sexy", spingendosi anche oltre ("hai caldo? Fisicamente o emotivamente?"), e inoltre, ... ilfogliettone

