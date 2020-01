Sega lancia 'Sonic 2020', un'iniziativa che prevede annunci e novità sul porcospino blu ogni mese per tutto l'anno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il 2020 si appresta ad essere un anno molto interessante per i numerosi fan del celebre Sonic!Sega, infatti, ha lanciato il progetto "Sonic 2020″, una nuova iniziativa per annunciare varie nuove informazioni e piani relativi a Sonic the Hedeghog il 20° giorno di ogni mese del 2020.La prima notizia è l'annuncio del progetto Sonic 2020 stesso. Sega ha anche pubblicato la grafica principale sotto forma di sfondi per PC e smartphone, nonché uno sfondo Twitter. Una pagina speciale per il progetto Sonic 2020 è stata inoltre aperta sul sito Web Sonic Channel.Leggi altro... eurogamer

spaziogames : Il 2020 sarà l'anno di #Sonic! - SonicRetweets : RT @2AGameTheater: SEGA Lancia Sonic 2020, Iniziativa per Pubblicare News per Sonic the Hedgehog Ogni 20 del Mese. #sega #sonicthehedgehog… - 2AGameTheater : SEGA Lancia Sonic 2020, Iniziativa per Pubblicare News per Sonic the Hedgehog Ogni 20 del Mese. #sega… -