«Se cade il governo M5S alle elezioni con il PD» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Federico Capurso sulla Stampa di oggi racconta che in caso di vittoria di Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna il governo è a rischio, ma nel MoVimento 5 Stelle c’è chi si sta muovendo per giocarsi la carta delle elezioni con il Partito Democratico: I ragionamenti che in queste ore si fanno ai piani alti del partito grillino, nell’eventualità di una sconfitta di Bonaccini, non offrono vie d’uscita indolori. Se il Pd perderà, ma i voti del Movimento avrebbero potuto farlo vincere, sarà complicato tenere in piedi il governo. Di Maio rischierebbe un linciaggio da parte dei suoi parlamentari e, in vista, di una campagna elettorale, sarebbe impossibile sostenere ancora la possibilità di rimanere in campo neutrale, né con gli uni né con gli altri. Se a causa dell’Emilia Romagna si andrà a elezioni in primavera, allora «sarà il momento di darci una spinta decisa verso il Pd e, soprattutto, ... nextquotidiano

