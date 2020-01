Scuola, sindaci del Casertano incontrano il sottosegretario De Cristofaro: “Urgono interventi” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Servono interventi concreti per le scuole del territorio e non di facciata”: è l’appello che i sindaci dei comuni casertani di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa e Casapesenna, hanno lanciato al sottosegretario alla Pubblica Istruzione Giuseppe De Cristofaro, in visita questa mattina al municipio di Casal di Principe. Al padrone di casa, il sindaco Renato Natale, e ai primi cittadini Vincenzo Caterino (San Cipriano d’Aversa) e Marcello De Rosa (Casapesenna), De Cristofaro ha ribadito l’impegno del Governo di ridare “dignità alle nostre scuole”, attraverso “anche una serie di finanziamenti per i piccoli Comuni, per interventi strutturali negli istituti”. “Porterò le vostre istanze a Roma” ha concluso il sottosegretario. “Bisogna intervenire anche in modo straordinario, se necessario” dice a fine incontro il sindaco Natale; ... anteprima24

