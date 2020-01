Scoperto articolo inedito di Leopardi alla Biblioteca Nazionale di Napoli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una nuova scoperta alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Tra le carte autografe di Giacomo Leopardi custodite nella Biblioteca è emersa recensione, fino a questo momento inedita, risalente molto probabilmente all’autunno del 1816. Si tratta di un testo completo e recante firma del poeta ma che evidentemente rinunciò a pubblicare. Il testo recensito è anch’esso sconosciuto, si tratta de “L’ombre di Dante”, «visione» in terzine di Giuliano Anniballi, stampata a Loreto nel 1816. La scoperta dell’articolo, informa l’AdnKronos, è di Christian Genetelli, professore ordinario di letteratura e filologia italiane all’Università di Friburgo e membro del comitato scientifico del Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati. Ne dà notizia lo studioso in un volumetto in uscita in questi giorni a Milano presso ... anteprima24

repubblica : Scoperto articolo inedito di Leopardi, il poeta recensiva Dante [aggiornamento delle 14:28] - repubblica : Scoperto articolo inedito di Leopardi, il poeta recensiva Dante - pbrex668 : RT @repubblica: Scoperto articolo inedito di Leopardi, il poeta recensiva Dante [aggiornamento delle 14:28] -