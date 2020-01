Scontro tra ultras a Potenza, un morto e un ferito grave: 25 arresti, preso anche il killer (Di lunedì 20 gennaio 2020) È stato arrestato il presunto killer di Fabio Tucciariello, il 39enne tifoso della Vultur Rionero travolto e ucciso nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata, in provincia di Potenza. Insieme a lui, fermate altre 24 persone, tra cui un ultrà che è si trova ricoverato e piantonato all'ospedale San Carlo del capoluogo lucano. Oggi vertice d'emergenza in Prefettura per l'ordine e la sicurezza pubblica. fanpage

