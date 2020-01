Sconcerti: strano sentire Sarri accusato ancora di non giocare alla Sarri (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive di Juventus e Inter. E anche del Milan. Analizza la vittoria della squadra bianconera dicendo: “È strano sentire Sarri ancora accusato di non giocare alla Sarri, sia per i risultati ottenuti sia per una realtà tecnica evidente. La Juve gioca sempre un po’ meglio, con qualcosa in più. Ed è andata oltre il limite italiano. Oggi assomiglia molto a una squadra europea anche senza dannarsi l’anima”. L’Inter, invece, viene da un pareggio a Lecce, il quarto in sei gare. La sua, scrive,è “una media da quinto-sesto posto, inferiore ai 2 punti a partita che il Milan per esempio sta ottenendo da sette partite. La crisi di fatica che Conte temeva un mese fa è arrivata adesso”. Con la corsa che viene meno, diventa decisiva la qualità. Ma il problema non riguarda solo il confronto con la Juve, ma anche con la Lazio, “le cui ... ilnapolista

