Scienza: gli animali notturni furono i primi a comunicare coi suoni (Di martedì 21 gennaio 2020) I primi animali a emettere dei suoni vocali sono stati quelli notturni, che circa 200 milioni di anni fa, per comunicare al buio, hanno optato per questo metodo “alternativo”. Questo è quanto sostiene il team di scienziati cinesi e statunitensi della Henan Normal University e dell’Universita’ dell’Arizona in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications. Secondo lo studio, infatti, la vocalizzazione, non presente nei primi animali, risalirebbe agli ultimi 100-200 milioni di anni. Da allora le creature si sarebbero evolute per diventare diurne, ereditando la capacita’ di comunicare acusticamente attraverso ringhi, cinguettii e ruggiti. “Abbiamo dimostrato che questa idea dell’ecologia che modella l’evoluzione del segnale si puo’ applicare ai tipi fondamentali di segnali, risalenti a centinaia di milioni di anni ... meteoweb.eu

garbuglias : @M_Gervasini @Yaya4348 @vitalbaa Vero, anche se l'effetto si applica solo alla % che muore ancora in età lavorativa… - EScienza : Gli esperimenti di Nick e Tesla: come costruire un lanciarazzi | EDITORIALE SCIENZA -