Sci alpino | i promossi e i rimandati della settimana Brillano le azzurre | Noel

Calendario Sci alpino 24-26 gennaio : orari - tv e programma gare Kitzbuehel e Bansko 2020 : Sarà una settimana molto ricca di gare per la Coppa del Mondo di sci alpino e quasi tutto dedicato alla velocità. Gli uomini arrivano sulla Streif di Kitzbuehel dove in programma venerdì e sabato ci sono un super-G ed una discesa. Domenica, invece, a concludere il programma nella località austriaca ci sarà lo slalom. Donne, invece, impegnate in Bulgaria a Bansko: venerdì e sabato due discese libere, con la prima che è il recupero di quella ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bansko 2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 saluta l’Italia e il Sestriere e si sposta a Bansko, in Bulgaria per tre giorni di gare intensi. Le atlete del Circo Bianco, infatti, saranno impegnate in tre prove veloci. Si inizierà venerdì 24 gennaio con la discesa libera recupero di quella di Val d’Isere, quindi sabato 25 sarà la volta della discesa vera e propria, prima del supergigante di domenica 26. Vedremo ...

Sci alpino - Dominik Paris deve macinare punti a Kitzbuehel per arginare la fuga di Kristoffersen in Coppa del Mondo : Il sogno Sfera di Cristallo è ancora vivo, quasi impossibile, quasi surreale ma una timida fiammella di speranza è accesa. Dominik Paris è in lotta per la conquista della Coppa del Mondo generale di sci alpino, alzare al cielo il prestigioso trofeo è un’impresa ai limiti dell’utopia pura per un velocista ma l’altoatesino si trova vivamente in corsa quando siamo a metà stagione (si sono disputate 21 gare delle 44 in programma). ...

Sci alpino - Pagelle 19 gennaio : bene le azzurre - sorprendono Direz e Moelzinger. Noel domina - deludono gli slalomisti azzurri : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 chiude un fine settimana davvero intenso, con una domenica non da meno. Gli uomini erano impegnati nello slalom di Wengen con Clement Noel sugli scudi, mentre il Circo Bianco al femminile proponeva il gigante parallelo del Sestriere. E, in questo caso, le sorprese non sono affatto mancate. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle di questa intensa giornata del Circo Bianco. LE Pagelle DI OGGI, DOMENICA ...

Sci alpino - Pagelle 19 gennaio : bene le azzurre - sorprendono Direz e Moelzinger - Noel domina - deludono Pinturault e gli slalomisti azzurri : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 chiude un fine settimana davvero intenso, con una domenica non da meno. Gli uomini erano impegnati nello slalom di Wengen con Clement Noel sugli scudi, mentre il Circo Bianco al femminile proponeva il primo gigante parallelo della propria storia. E, in questo caso, le sorprese non sono affatto mancate. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle di questa intensa giornata del Circo Bianco. LE Pagelle DI ...

Sci alpino - Marta Bassino : “Stagione super positiva!”; Sofia Goggia : “Soddisfatta dei miglioramenti - ora arrivano le mie gare” : L’Italia delle donne dello sci alpino continua a regalarsi grandi risultati. Dopo il successo di ieri di Federica Brignone, è arrivato un nuovo podio per la “valanga rosa”, ovvero di Marta Bassino che ha conquistato il terzo posto nel gigante parallelo di Sestriere. Sulle nevi di casa la cuneese ha battuto nella finale per l’ultimo gradino della top-3 Brignone. Una prova dunque di grande consistenza per Bassino, in un ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Bel risultato per la squadra - ero stanchissima dopo la gara di ieri” : Sognava la doppietta Federica Brignone, dopo la splendida vittoria di ieri. La valdaostana, tuttavia, se ne va dal Sestriere con un quarto posto nel gigante parallelo (clicca qui per la cronaca) che le regala comunque buone sensazioni e la conferma arriva direttamente dalle sue parole. “Davvero interessante questo nuovo format di gara, ci si stanca molto meno rispetto allo slalom parallelo – spiega Brignone ai microfoni di Raisport ...

LIVE Sci alpino - Slalom Wengen 2020 in DIRETTA : Noel batte Kristoffersen - 11° Razzoli - fuori Pinturault : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLO Slalom DI Wengen LA CRONACA DEL PARALLELO DI SESTRIERE LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE DOPO SESTRIERE LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO MASCHILE DOPO Wengen 14.13 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.13 Il russo Khoroshilov, classe 1984, è tornato sul podio dopo quasi 4 anni. 14.12 L’Italia si conferma ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2020 : Kristoffersen in fuga dopo Wengen - Dominik Paris 4° a -135 : Henrik Kristoffersen va in fuga dopo lo slalom di Wengen (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Il norvegese sul pendio elvetico ha fatto la differenza ed ha portato il proprio vantaggio sul francese Alexis Pinturault nella Classifica generale a 78 punti. Più distanziato il nostro Dominik Paris, ora quarto a 135 lunghezze da Kristoffersen. Di seguito la graduatoria generale aggiornata: Classifica Coppa del Mondo sci ...

Sci alpino - Coppa Europa 2020 : Giovanni Borsotti trionfa nel gigante di Kirchberg - quinto Roberto Nani : Quasi nove anni dopo Giovanni Borsotti torna a vincere in Coppa Europa. L’azzurro si impone nel gigante di Kirchberg, conquistando la vittoria a pari merito con l’austriaco Stefan Brennesteiner. Borsotti era già in testa dopo la prima manche, mentre il padrone di casa ha recuperato sette posizioni nella seconda manche. Sul podio anche il russo Aleksander Andrienko, che ha chiuso al terzo posto a sei centesimi dai due vincitori. ...

LIVE Sci alpino - Slalom Wengen 2020 in DIRETTA : Razzoli spera nella top10 - ora gli ultimi 8 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Partito l’emergente svizzero Nef, 0.22 da gestire sul connazionale Yule. 13.50 Khoroshilov si scatena sul piano conclusivo e si porta al comando con 7 centesimi su Yule. 3° Grange a 0.40, 4° Razzoli a 0.59. Ora gli ultimi 8! 13.48 Il francese Muffat-Jeandet paga tanto sul muro ed è sesto a 0.63, dunque anche alle spalle di Razzoli. Tocca al russo Khoroshilov, che di solito cala nella ...

LIVE Sci alpino - Slalom Wengen 2020 in DIRETTA : ultimi 15 - tocca a Maurberger e Razzoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 L’austriaco Feller, in grande crisi, è nono a 0.74. Ora Maurberger, 0.44 di vantaggio su Grange. 13.38 Ne mancano 15. Grange in vetta con 0.21 su Gstrein e 0.28 su Nordbotten. Vinatzer ha inforcato mentre stava disputando una bella seconda manche, ora sarebbe stato nettamente al comando. 13.37 Ryding quinto a 0.47. Ora la pista si è rovinata rispetto ai primi numeri. 13.35 Nordbotten è ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA : Bassino sul podio - Brignone quarta e Goggia quinta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL Parallelo DI Sestriere LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE DOPO Sestriere LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DEL GIGANTE Parallelo FEMMINILE IL TABELLONE DELLA SECONDA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 13.09: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di sci alpino femminile. Buona domenica 13.07: Male le due grandi protagoniste della Coppa del Mondo: Vlhova ...

Classifica Coppa del Mondo femminile Sci alpino 2020 : Shiffrin in vetta - Brignone terza - Bassino quinta dopo il parallelo di Sestriere : Mikaela Shiffrin si conferma in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino dopo il gigante parallelo del Sestriere. La statunitense guida con 975 punti a precedere la slovacca Petra Vlhova (727) e Federica Brignone (715). Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2020: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 975 2. Petra Vlhova (Slovacchia) 727 3. ...