Sci alpino, i convocati dell’Italia per Kitzbuehel. Otto azzurri in Austria per le prove veloci (Di lunedì 20 gennaio 2020) Otto italiani sono stati convocati per le due gare riservate alle discipline veloci in programma per la Coppa del Mondo di sci alpino a Kitzbuehel, in Austria, sulla pista “Streif“: nel fine settimana si disputeranno un supergigante venerdì 24 ed una discesa libera sabato 25. Il programma prevede anche uno slalom domenica 26, ma i convocati non sono ancora stati resi noti. Secondo le scelte fatte dal ds Massimo Rinaldi e dal dt della velocità maschile Alberto Ghidoni, a rappresentare l’Italia saranno Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Davide Cazzaniga, Peter Fill, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Dominik Paris Il programma prevede mercoledì 22 la prima prova cronometrata, mentre giovedì 23 ci sarà la seconda, in entrambi i casi alle 11.30, medesimo orario in cui è programmato venerdì 24 lo start del supergigante. Discesa libera prevista sabato 25, ... oasport

