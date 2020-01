Scandalo da Maria De Filippi: ‘L’avete fatto dietro le quinte, si sentiva tutto’. La dama del Trono over fa scoppiare lo scandalo. (Di lunedì 20 gennaio 2020) Scandalo al Trono over di Uomini e Donne Le ultime settimane sono state particolarmente movimentate all’interno del Trono over di Uomini e Donne. Infatti dopo che Gemma Galgani ha dato il ben servito a Juan Luis Ciano, un’altra vicenda ha catturata l’attenzione del pubblico. Questa volta il protagonista è Jean Pierre, ex fiamma della dama torinese. Il dating show di Maria De Filippi sarebbe stato travolto da uno Scandalo a causa di alcuni rapporti intimi tra un cavaliere e una signora. L’uomo in questione è il 67enne che a quanto pare sembra aver detto delle bugie su un appuntamento che ha avuto con Aurora. Una verità che è venuta a galla facendo infuriare Valentina Autiero che ha deciso di parlare della vicenda, accendendo così un altro Scandalo. Il cavaliere Jean Pierre nella bufera In poche parole Jean Pierre avrebbe deciso di conoscere sia Aurora che Antonella. Il ... kontrokultura

KontroKulturaa : Scandalo da Maria De Filippi: 'L’avete fatto dietro le quinte, si sentiva tutto'. La dama del Trono over fa scoppia… - maria_demurtas : RT @luisellacost: Ecco la 'pietra dello scandalo': la mia lettera a Giorgia Meloni. - zazoomnews : Scandalo Maria De Filippi, lite furiosa dietro le quinte, pugni, parolacce e cose gettate in aria: ‘Sei una me*da’… -