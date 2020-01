Sarri tuona: «Non voglio sentir dire che il campionato è chiuso» – VIDEO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Juve, Sarri tuona dopo il successo sul Parma che significa +4 sull’Inter: «Non voglio sentir dire che il campionato è chiuso» Il cammino verso il nono scudetto di fila è ancora molto lungo. E lo sa bene Maurizio Sarri che, al termine del match dello Stadium vinto sul Parma, rifugge ogni tipo di discorso sul vantaggio acquisito ai danni dell’Inter. «Non voglio sentir dire che il campionato è chiuso: tre, quattro o cinque punti di margine in questo momento della stagione non significano nulla», ha tuonato il tecnico bianconero nel post-partita. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Sarri tuona Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sarri tuona