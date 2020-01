Sarri allontana il ritorno di Chiellini: “Non rientrerà in tempi brevi” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Giorgio Chiellini ha subito un serio infortunio al ginocchio e non gioca dalla fine di agosto. Il suo rientro è ancora molto lontano. Il tecnico della Juventus Sarri ha fatto capire che il Capitano dovrà rimanere ai margini per almeno un altro mese. Chiellini dovrebbe tornare a disposizione nel mese di marzo. fanpage

