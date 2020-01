Sardine: Sicilia, il 25 gennaio in nove piazze per celebrare la chiusura della 'staffetta' (Di lunedì 20 gennaio 2020) Palermo, 20 gen. (Adnkronos) - La "Sicilia unita, da oriente a occidente, da nord a sud", per celebrare la "cerimonia di chiusura" della staffetta della Sardina che da martedì 14 gennaio sta attraversando tutta l'isola. L'appuntamento, lanciato come sempre sulla pagina Facebook delle 6000 Sardine-Si liberoquotidiano

TV7Benevento : Sardine: Sicilia, il 25 gennaio in nove piazze per celebrare la chiusura della 'staffetta' (2)... - TV7Benevento : Sardine: Sicilia, il 25 gennaio in nove piazze per celebrare la chiusura della 'staffetta'... - MeridionaleASud : RT @Lanf040264: #Salvini fa campagna elettorale sui problemi del territorio. Ma quando poi si tratta di governare se la dà a gambe levate… -