Sardine, in 40.000 in piazza a Bologna: “È una svolta politica per il Paese” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nella giornata di ieri si è tenuta una nuova manifestazione del movimento delle Sardine, che per l’occasione hanno scelto Bologna e piazza VIII Agosto. Stando ai numeri riportati, c’erano oltre 40.000 persone: un risultato che conquista il plauso del leader del movimento, che a margine ne ha sottolineato le potenzialità. Da 6.000 a 40.000 Sardine: la crescita del movimento Sono passati solo 2 mesi da quell’evento Facebook creato da 4 amici, che volevano rispondere all’evento della Lega cercando di radunare almeno 6000 persone in piazza Maggiore a Bologna. Il numero puntava a superare quello dei posti disponibili al Palazzetto in cui parlava Matteo Salvini. Da quel 14 novembre, secondo i dati riportati i numeri sono cresciuti in maniera esponenziali: erano in 25mila a Milano, in 30mila a Firenze e, un mese esatto dopo, 100mila a Roma (35mila per la Questura, tuttavia).Ieri, in ... thesocialpost

