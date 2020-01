Sardine: al Papeete la chiusura della campagna elettorale anti-Salvini (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sardine. Organizzato un flash mob al bagno Papeete di Milano Marittima, famoso nelle cronache di quest’estate per essere stato il palco da dove Matteo Salvini s’è affossato facendo precipitare con lui tutto il Governo. Le Sardine al Papeete Mentre tutto è pronto per la fine della campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna, le Sardine sono nuovamente tornate a riempire le piazze di Bologna, questa volta con numeri veramente impressionante. Sabato 19 gennaio, ben 40mila manifestanti hanno intonato “Bella ciao” contro il leader del Carroccio, anche lui in piena battaglia per la conquista della regione emiliana. Quella che è davvero una sfida all’ultimo colpo vede da una parte la “Bestia“, impegnata con tutte le sue forze a suon di comizi – ben 7/8 al giorno – per cercare di toccare la cima della storica roccaforte rossa, e dall’altra lo ... notizie

