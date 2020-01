Sardine a Bologna, i Bandabardò a TPI: “Era ora che qualcuno protestasse per l’abominio di oggi in Italia” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sardine a Bologna, Bandabardò a TPI “Siamo Sardine nell’animo e nel corpo. Sono una boccata di ossigeno meravigliosa e ci rivediamo in tutte le cose che per ora hanno detto. Non so se diventeranno un partito o un movimento. L’importante è essere in piazza oggi. Era ora che qualcuno protestasse per l’abominio di oggi in Italia. Facciamo sempre il tifo per il più bravo. Bonaccini è bravo”. Così ai microfoni di TPI Erriquez, pseudonimo di Enrico Greppi, il cantante e chitarrista italiano, leader del gruppo folk toscano Bandabardò che si è esibito domenica 19 gennaio al concertone delle Sardine di Bologna. Leggi anche: Bologna, al via la manifestazione delle Sardine. Santori: “Punto di svolta per la politica italiana” Sardine a Bologna, Santori: “Non è una manifestazione contro Salvini” VIDEO “Salvini non lo sa ma sono un suo fan”, Pif con la ... tpi

