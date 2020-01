Santori: se alle elezioni regionali perde il sovranismo, segnale importante (Di lunedì 20 gennaio 2020) "Sia con i 5 stelle che con il Pd ci sono stati contatti, non con le alte rappresentanze ma con esponenti di medio-alto livello: mi hanno scritto semplicemente per esprimere solidarieta' e dire che su alcuni temi loro ci sono, come e' normale che sia. Non c'e' stato nessun invito formale a trovare un punto comune o scrivere insieme un nuovo futuro politico, era solo un contatto informale tra persone che parlano dello stesso tema". Cosi' uno dei portavoce delle Sardine Mattia Santori parla sul futuro del neo movimento. "Da noi c'e' piu' voglia di creare una novita' che di andare verso cio' che e' esistito", dice il portavoce bolognese.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2020/01/202001201522 Sardine-Santori-se-perde-sovranismo-segnale-importante 20200120 video 10480013.mp4Sui pronostici per le elezioni, Santori non si sbilancia: "Il clima che si respira e' ... ilfogliettone

chetempochefa : Ecco i protagonisti della 15° puntata di #CTCF: ?? @umathurman ?? @elisatoffoli ?? Paola e Claudio Regeni ?? Mat… - ilfogliettone : Santori: se alle Regionali perde sovranismo, segnale importante - - Odyxeus59 : RT @BlobRai3: (Mattia Santori portavoce delle sardine a margine dell'evento 'Benvenuti in Mare Aperto' a Bologna. La Stampa). Alle 20.00 su… -