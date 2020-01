Sanremo, salta un altro grande nome: Monica Bellucci non ci sarà (Di lunedì 20 gennaio 2020) Continua il turbolento avvicinamento al prossimo Festival di Sanremo. Dopo il recente forfait del rapper Salmo, che doveva essere super ospite della prima serata, ora c’è anche la certezza che Monica Bellucci non parteciperà a Sanremo. Lo ha comunicato lei stessa, tramite un comunicato stampa. Non c’è pace per Amadeus Un Sanremo così pieno di polemiche ancor prima che si apra il sipario, lo si ricorda con fatica. In ordine, ci sono state prime le enormi polemiche contro Amadeus per la presentazione delle Vallette, ritenuta da più parti profondamente sessista. Quindi l’attacco di Elisabetta Gregoraci a Nicola Savino, che l’avrebbe esclusa dal dopo festival per ragioni politiche. Infine, la più recente: la protesta contro la partecipazione di Junior Cally, rapper in gara accusato di testi inaccettabili per il Presidente Rai Marcello Foa.Un turbinio di problemi che non può far stare ... thesocialpost

