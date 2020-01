Sanremo, polemica Junior Cally: testi sessisti e volgari. Lui si scusa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il “Festival delle polemiche“. Il Sanremo di Amadeus è partito, prima ancora dell’inizio ufficiale delle kermesse, all’insegna dei contrasti e sembra non voler mollare. Prima la lista degli artisti in gara uscita anzitempo. Poi la polemica sulla presenza della “sovranista” Rita Pavone. A seguire quella sull’ospite Rula Jebreal. Con la conferenza stampa di apertura ci pensa il conduttore a peggiorare le cose, con una dichiarazione infelice sulla valletta Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi (“Ragazza molto bella, capace di stare un passo indietro rispetto al suo uomo”). L’ultima, ma forse la più pesante, riguarda il polverone mediatico che si è sollevato nelle ultime ore in merito alla presenza in gara di Junior Cally, rapper mascherato e “arrabbiato” reo di testi sessisti e volgari nel suo recente ... dilei

panzaantonio61 : RT @paolomosanghini: Al Festival della canzone dopo la polemica su Rula Jebreal scoppia il caso del rapper Junior Cally. San Remo non bast… - StefaniaCarini : Amici! Ex ministro degli interni + Sanremo + polemica costruita ad arte = risalita nell'algoritmo. Dunque visibilit… - gabriele_sola : Una bella polemica sul #sessismo, la questione più rovente e attuale: che cos’altro avrebbe potuto portare alla rib… -