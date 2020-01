Sanremo, Meghan Markle al Festival? Pronto un assegno shock per lei (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tra i tanti nomi dei potenziali superospiti per l’imminente Festival della Canzone che festeggia la sua settantesima edizione si fa anche quello della duchessa del Sussex. Anche Meghan a Sanremo? E perché no… Più che una possibilità è un sogno sul quale probabilmente è stato fatto anche un sondaggio, un tentativo. Perché in questo momento … L'articolo Sanremo, Meghan Markle al Festival? Pronto un assegno shock per lei proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

irachetirigira : Sardine che scendono in piazza contro le forti dichiarazioni di amadeus su craxi che ha lasciato Buckingham palace… - FonteUfficiale : #gossip #musica #tv #cinema #19gennaio Morta l’ex moglie di Umberto Tozzi Si parla anche di: Harry e Meghan; Mich… - gennaio71 : RT @chilisummer: E' sorprendente quanto poco durino le notizie ultimamente. Non doveva scoppiare la terza guerra mondiale? non c'è più la B… -