Sanremo, furbetti cartellino: dieci assoluzioni, 16 rinvii a giudizio (Di lunedì 20 gennaio 2020) La sua immagine in mutande mentre timbrava il cartellino al comune di Sanremo era diventata il simbolo dell'inchiesta sui 'furbetti del cartellino' che aveva portato 43 dipendenti a finire agli arresti domiciliari o all'obbligo di firma. Alberto Muraglia invece è stato oggi assolto con rito abbreviato insieme ad altri nove imputati, perché il fatto non sussiste, durante l'udienza preliminare. Sedici imputati avevano scelto la strada del patteggiamento, con pene tra 8 mesi e 1 anno e 7 mesi. Altri 16 imputati attendono invece di essere prosciolti o rinviati a giudizio, avendo optato per il rito ordinario. Tra le accuse c'era anche quella di truffa ai danni dello Stato. tg24.sky

