Sanremo, clamoroso no di Monica Bellucci “Con Amadeus è saltato tutto” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sanremo, clamoroso no di Monica Bellucci “Con Amadeus è saltato tutto” Monica Bellucci non sarà a Sanremo 2020. “Il signor Amadeus ed io – recita il comunicato stampa giunto direttamente dall’ufficio dell’attrice e riportato da Ansa – ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”. Già questa estate Amadeus aveva manifestato l’intenzione di coinvolgere la Bellucci nella nuova edizione del festival della canzone italiana e, solo qualche giorno fa, era stata infatti annunciata la sua presenza sul palco dell’Ariston. Ora il dietrofront per “cause maggiori” che, in effetti, potrebbero riguardare le recentissime polemiche scoppiate a seguito della ... tpi

