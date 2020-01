Sanremo, assolto il vigile che timbrava il cartellino in mutande (Di lunedì 20 gennaio 2020) La notizia battuta da Ansa conferma le notizie circa l’assoluzione con rito abbreviato di Alberto Muraglia, un vigile di Sanremo che era finito nel mirino dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza sui furbetti del cartellino. Furbetti del cartellino: 10 assoluzioni, 16 rinvii a giudizio e 16 patteggiamenti L’accusa, per le persone coinvolte nell’inchiesta della Guardia di Finanza, era per tutti truffa ai danni dello Stato, riporta Ansa. Molti si ricorderanno il fermo immagine di un video girato dalle telecamere nascoste strategicamente piazzate dalla GdF che avevano immortalato un vigile di Sanremo intento a timbrare il cartellino in mutande per poi tornare a casa, al mercato di Sanremo. In quei casi, alla luce degli sviluppi dell’inchiesta, il vigile Muraglia si sarebbe dimenticato di timbrare prima di vestire la divisa e per questo si sarebbe recato a timbrare in ... thesocialpost

