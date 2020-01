Sanremo 2020, quanto guadagnano Amadeus e le presentatrici? Tutti i cachet (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 è ormai alle porte. Siete curiosi di sapere quanto guadagneranno Amadeus e le co-conduttrici scelte? Sanremo 2020: il cachet di Amadeus e delle presentatrici Sanremo 2020 non è ancora iniziato, ma da giorni ormai il Festival è avvolto da critiche che giungono da ogni dove. A pochi giorni dall’inizio ufficiale della gara canora il Giornale ha pubblicato quelli che potrebbero essere i cachet ufficiali del presentatore e delle 10 donne scelte come co-conduttrici. Se lo “stipendio” di Amadeus rimarrà in linea con quello dei suoi predecessori, allora si dovrebbe aggirare intorno ai 500-600 mila euro. Quale sarà, invece, il cachet delle sue colleghe donne presenti sul palco? Si tratta di Monica Bellucci, Laura Chimenti, Antonella Clerici, Emma D’Aquino, Rula Jebreal, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Sabrina Salerno, ... velvetgossip

RedRonnie : È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' - Agenzia_Ansa : Polemiche per la partecipazione del rapper #Cally a #Sanremo. #Foa: 'Eticamente inaccettabile'. @matteosalvinimi :… -