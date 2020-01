Sanremo 2020, pesanti accuse contro Junior Cally: cosa pensano di lui 29 deputate italiane… (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le polemiche relative al Festival di Sanremo 2020 non si placano neanche nei dì di festa. Quella odierna nasce da 29 deputate di tutti gli schieramenti politici, indignate per la presenza del rapper Junior Cally. Nella lettera inviata direttamente alla commissione di Vigilanza sulla RAI, all’amministratore delegato Fabrizio Salini, al cda RAI e all’Usigrai, le deputate si sono così espresse: Tra i cantanti in gara è prevista la presenza del rapper per ragazzini Junior Cally, i cui testi – come già evidenziato alla Rai da molte associazioni di donne – sono pieni di violenza, sessismo e misoginia, appare evidente che la direzione artistica del Festival di Sanremo 2020 sia in palese contrasto con il contratto di servizio della Rai. Come riporta Il Fatto Quotidiano, anche la senatrice del Movimento 5 Stelle Cinzia Leone, vicepresidente della commissione di ... trendit

