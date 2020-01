Sanremo 2020: Monica Bellucci non sarà al Festival (Di lunedì 20 gennaio 2020) Monica Bellucci ha confermato in via ufficiale che non sarà al Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus: ecco per quali motivi. Monica Bellucci non sarà a Sanremo 2020: lo ha confermato lei stessa tramite il suo ufficio stampa, spiegando che i motivi per i quali rinuncia al Festival riguardano "cause maggiori". Non c'è una motivazione precisa, quindi, nell'improvviso forfait di Monica Bellucci al Festival di Sanremo 2020, ma è una rinuncia che arriva pochi giorni dopo le polemiche per le dichiarazioni di Amadeus in conferenza stampa, giudicate sessiste: "Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme" - spiega la modella e attrice - "Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un ... movieplayer

RedRonnie : È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' - Agenzia_Ansa : Polemiche per la partecipazione del rapper #Cally a #Sanremo. #Foa: 'Eticamente inaccettabile'. @matteosalvinimi :… -