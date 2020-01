Sanremo 2020: Michelle Hunziker contro Amadeus per sessismo, interviene Selvaggia Lucarelli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le polemiche sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, in particolare modo quelle intorno alle parole che Amadeus ha speso in conferenza stampa per presentare le undici donne che lo affiancheranno durante la manifestazione canora, non accennano a placarsi. Dopo i cronisti, sono ora le celebrità a scendere in campo per esprimere il proprio pensiero circa le accuse di sessismo rivolte al conduttore e direttore artistico dell'evento.Nella mattinata di oggi, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, anche Michelle Hunziker ha deciso di intervenire sulla vicenda, senza risparmiare critiche all'organizzazione e al collega: In questi giorni devo dire che ho osservato incredula come tanti ciò che sta accadendo. Ho pensato che, cavoli, sono anni che stiamo battagliando in tantissimi, con grande fatica e in tutto il mondo, per riuscire ad invertire una cultura profondamente ... blogo

RedRonnie : È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' - Agenzia_Ansa : Polemiche per la partecipazione del rapper #Cally a #Sanremo. #Foa: 'Eticamente inaccettabile'. @matteosalvinimi :… -