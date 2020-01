Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello: “Ora tocca a Valentino Rossi stare un passo indietro” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello: “Ora tocca a Valentino Rossi stare un passo indietro a me” Parla dopo le polemiche Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi, tra le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2020. Durante la conferenza stampa di presentazione, il direttore artistico e conduttore della settantesima edizione ha usato alcune espressioni infelici esaltandone la sua bellezza e la capacità di “stare accanto a un grande uomo (come Valentino Rossi, ndr) ma un passo indietro“. L’affaire in poco tempo è divenuto una sorta di caso nazionale, con una valanga di critiche che ha travolto Amadeus, accusato di sessismo e maschilismo. A poco sono servite le parole dello stesso conduttore, che si è scusato ammettendo di essere stato frainteso. Sulla questione adesso è intervenuta la ... tpi

fattoquotidiano : Assenteisti Sanremo, assolti in 10: fra di loro c’è anche il vigile che timbrava in mutande - RedRonnie : È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' -