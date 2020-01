Sanremo 2020: ecco la classifica stilata dalla sala stampa (Di martedì 21 gennaio 2020) Chi vincerà la settantesima edizione del Festival di Sanremo? Qualche giorno fa Amadeus ha radunato la sala stampa e gli ha fatto ascoltare tutte le canzoni. I giornalisti hanno poi recensito i brani sui rispettivi portali ed il sito TvChi ha deciso di prendere a campione 10 di questi per stilare quel che sembrerebbe essere una classifica provvisoria della sala stampa (almeno al primo ascolto). I dieci giornalisti selezionati sono Andrea Laffranchi (Corriere della sera), Gino Castaldo (Repubblica), Luca Dondoni (La stampa), Federico Vacalebre (Il Messaggero/Il Mattino), Fabrizio Biasin (Libero), Marco Mangiarotti (Quotidiano Nazionale), Simone Zani (All Music Italia), Rita Vecchio (Leggo), Francesco Prisco (Il sole 24 ore), Carmen Guadalaxara (Il Tempo). Festival di Sanremo 2020, la classifica della sala stampa Anastasio – Rosso di rabbia: 76 (10 Il Tempo / ... bitchyf

