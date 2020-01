Sanremo 2020 e sessismo, le donne sono buone solo se stanno al posto loro. Ora basta! (Di lunedì 20 gennaio 2020) Giorni fa, durante una Conferenza stampa per la presentazione della 70ma edizione del Festival di Sanremo, Amadeus in veste di direttore artistico e conduttore, ha decantato le qualità muliebri di Francesca Sofia Novello. La “fidanzata di Valentino Rossi” che “sa stare un passo indietro ad un grande uomo” poi ha presentato le “belle” ovvero le professioniste che lo affiancheranno sul palco alternandosi l’una con l’altra durante le sei serate di Sanremo. Saliranno sul palco come complemento del protagonista maschile alla faccia del Festival “all’insegna delle donne” e vi saliranno, come ha fatto notare Maddalena Robustelli, non in quanto professioniste ma “in quanto donne”. La conduzione della kermesse canora avverrà con una asimmetria: il conduttore Amadeus sarà il padrone di casa (è l’unico peraltro che ... ilfattoquotidiano

RedRonnie : È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' - Agenzia_Ansa : Polemiche per la partecipazione del rapper #Cally a #Sanremo. #Foa: 'Eticamente inaccettabile'. @matteosalvinimi :… -